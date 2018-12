Sabato 22 Dicembre 2018, 15:37

I tagli al fondo per l'editoria previsti nella manovra «credo siano una una vergogna, una delle tante vergogne contenute in questa bozza di legge finanziaria che ancora nessuno ha visto». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell'inaugurazione della nuova stazione di interscambio del trasporto pubblico nel quartiere napoletano di Scampia. «Sono costretto ad esprimere la mia solidarietà - ha detto il governatore - perchè considero in ogni caso una vergogna comprimere spazi di autonomia per la stampa e di libertà per l'opinione pubblica. Per quello che ci sarà possibile tenteremo come Regione Campania di prendere qualche decisione».