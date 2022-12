Manovra, Rubano (Forza Italia): «Da Cgil e Uil difesa delle multinazionali»

«Cgil e Uil vanno in piazza in difesa del grande capitale, delle multinazionali dai profitti incontrollati e contro le piccole imprese e il ceto medio». Lo dichiara Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia e capogruppo in commissione Finanze, commentando la manifestazione dei due sindacati contro la Manovra del governo.

«La Cgil e La Uil - prosegue Rubano - dicono no alla flat tax, che darebbe ossigeno alle microimprese a struttura familiare italiane, mentre tacciono da anni sui profitti spaventosi delle multinazionali, dal comparto farmaceutico alla grande distribuzione, che sfruttano i lavoratori controllandone i tempi di lavoro attraverso i robot. Con che faccia Landini & C , responsabili del livellamento salariale che ha portato l'Italia ai livelli più bassi nei salari - chiede Rubano - adesso parlano di equità fiscale e dicono che la Manovra sarebbe contro i poveri? La Legge di Bilancio del governo di centrodestra, che è in gran parte conseguenza della congiuntura economica post covid e della guerra Russia-Ucraina, - secondo il capogruppo azzurro in commissione Finanze di Montecitorio - tende ad alleggerire il carico fiscale sulle imprese, che creano lavoro vero e non assistenza, e introduce un primo aumento delle pensioni da fame che vengono erogate a milioni di anziani e invalidi».

«Chi difende, allora, lo status quo e rappresenta in Italia la punta più avanzata della conservazione? La risposta - conclude Rubano - è nelle piazze della Cgil e Uil».