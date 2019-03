Manutenzione Ctp, si licenzia di nuovo: corse a singhiozzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 22 Marzo 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stata aperta la procedura di licenziamento collettivo dei 24 dipendenti della Namet, l'azienda ora in liquidazione, che svolge la manutenzione dei mezzi della Ctp. Un momento delicato che si ripercuote anche sull'uscita dei bus della Compagnia di trasporti pubblici di Napoli. Ieri dal deposito di Arzano hanno svolto il servizio di linea circa il 22% dei bus, da quello di Teverola è uscito 40%, mentre solo a Pozzuoli hanno effettuato le tratte tutti e 24 i mezzi a disposizione. Naturalmente questo crea disagi ai pendolari della provincia a nord di Napoli e in parte anche a quella di Caserta. «Quanto sta accadendo per i lavoratori della Namet è solamente l'ultimo atto di una vicenda vergognosa», accusa Pierino Ferraiuolo, segretario regionale della Uil Trasporti: «Città Metropolitana anziché delineare una soluzione permette al collegio dei liquidatori di attivare la procedura di licenziamento collettivo. Abbiamo avviato la procedura di raffreddamento chiedendo una convocazione urgente all'ex Provincia. Basta chiacchiere, ieri l'assemblea dei soci della Namet non ha prodotto certezze, è necessario che Città Metropolitana predisponga tutte le azioni, anche finanziarie, per garantire a ogni costo tutti i livelli occupazionali. Non accetteremo mai che 24 famiglie possono vivere un dramma simile: è indispensabile che tutti lavorino per lo stesso obiettivo».