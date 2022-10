Marano, Comune sciolto per mafia: il Tar del Lazio boccia il ricorso dell'ex sindaco Visconti

I giudici del Tar del Lazio, pronunciandosi nel merito, hanno bocciato il ricorso presentato dall'ex sindaco di Marano Rodolfo Visconti (nella foto), la cui giunta fu sciolta per camorra nel giugno di un anno fa.

I giudici amministrativi hanno avallato, dunque, le argomentazioni della commissione d'accesso agli atti, inviata dalla prefettura di Napoli nei primi mesi del 2021. Lo scioglimento del Comune di Marano fu decretato verso la fine di giugno dello stesso anno dal Consiglio dei ministri. Attualmente l'ente comunale, sciolto per ben quattro volte nell'arco di 28 anni, è retto da una triade commissariale che resterà in carica per altri sei mesi.