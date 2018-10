Marano al voto tra i veleni: non regge il patto di governo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 19 Ottobre 2018, 11:00

Se a livello nazionale Lega e Cinque Stelle camminano a braccetto, nei Comuni è tutt'altra storia. A Marano, unica città della Campania chiamata alle urne domenica, dove lo scorso 4 marzo furono premiati in massa i partiti di governo, grillini e salviniani sono più distanti che mai. Il tentativo di andare insieme alle amministrative è abortito sul nascere. La Lega ci aveva provato, seppur con una trattativa ufficiosa, ma i Cinque Stelle sono stati irremovibili. Dopo aver annunciato il nome del candidato sindaco, l'avvocato Domenico Speranza, alla fine il M5S non è riuscito nemmeno a presentare la lista: il candidato designato non è residente nella città in cui si vota, requisito richiesto dal regolamento dei pentastellati. Per il meet up locale è stata una mazzata. Per la seconda volta in cinque anni (era accaduto anche nel 2013) gli attivisti sono rimasti a guardare. La Lega, dal canto suo, pur partecipando alla contesa elettorale, ha deciso di sostenere un candidato di una lista civica, l'avvocato Rosario Pezzella, ex assessore di una giunta di centrosinistra, oggi ritenuto vicinissimo al consigliere regionale forzista Severino Nappi.