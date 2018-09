«Mentre Matteo Salvini dichiara come la Lega sia ancorata al centrodestra, in provincia di Napoli, Marano, comune che andrà al voto il 21 ottobre prossimo, il responsabile provinciale del Carroccio Biagio Sequino affonda la coalizione sostenendo come candidato sindaco Rosario Pezzella, un ex assessore del Pd». Lo dichiara Nello Savoia, segretario provinciale di Napoli di Fratelli d'Italia. «Manovre spericolate, accelerazioni, scelta di un candidato a sindaco estratto dal centrosinistra, tentativi e inviti alla perequazione sulle future elezioni amministrative, millantate armate elettorali, personalismi esagerati, interessi di bottega - prosegue Savoia - hanno al momento buttato al vento la possibilità di mettere in campo una sana e libera coalizione di centrodestra che sicuramente avrebbe avuto la possibilità di guidare la città di Marano per i prossimi 5 anni».



Il coordinatore provinciale di Fdi di Napoli lancia un appello a Gianluca Cantalamessa, deputato e segretario regionale in Campania della Lega: «Auspico un suo intervento per frenare una follia e aderire alla proposta di Fratelli d'Italia che vede Teresa Giaccio candidata sindaco. Un profilo autorevole e competente che da sempre interpreta e rappresenta i valori del vero ed unico centrodestra maranese», conclude Savoia.

