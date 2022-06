Marano, la Lega si spacca: il coordinatore si dimette e altri dicono addio

Terremoto in casa Lega nel comune di Marano. Si dimettono nella stessa giornata il coordinatore cittadino Luigi Simeoli e l'ex consigliere comunale nonché commissario del Carroccio a Villaricca Michele Napolano. Via dal partito anche Brunella Orlando, ex consigliere comunale. Dimissioni e fuoriuscite inattese, dettate dalle recenti fibrillazioni e polemiche interne.

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Edilizia e tangenti a Marano, l'imprenditore Simeoli in aula:... L'INCIDENTE Incidente a Marano, furgone del Comune si schianta contro l'auto... IL DRAMMA Suicidio a Marano, donna di 55 anni si uccide lanciandosi dal terzo...

A Marano, il cui municipio è attualmente gestito da una triade commissariale, si tornerà al voto nella primavera del prossimo anno, ma il coordinamento cittadino della Lega si è già spaccato sul nome del futuro candidato sindaco. Prevalgono orientamente diversi anche sulla linea nazionale del partito. Tali ragioni hanno spinto Napolano, Simeoli e Orlando a propendere per l'addio e a seguire nuove strade.