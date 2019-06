Il consigliere a nozze con l'assessora, l'opposizione grida: «Questo matrimonio non s'ha da fare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 25 Giugno 2019, 12:00

MARANO -+ Assessore e consigliere sono da ieri marito e moglie. A convolare a nozze Luigi Carandente, consigliere comunale e figlio di Michele Carandente, in passato candidato alla carica di sindaco della città, e Floriana Trematerra, assessore alle politiche sociali della giunta guidata da Rodolfo Visconti. Sono sposati da due giorni, ma le polemiche (manco il tempo di festeggiare, insomma) sulla futura coabitazione politica sono già scoppiate. Malumori e attacchi che arrivano sia dall'interno della maggioranza che dai banchi dell'opposizione.«Un consigliere di maggioranza che dovrà pronunciarsi in aula anche su misure e progetti voluti e dettati dalla sua consorte è troppo - attacca Pasquale Albano, consigliere di Liberi e forti - non è questione di incompatibilità, ma di opportunità politica ed etica. Insomma uno dei due deve fare il passo indietro». Sulla stessa lunghezza d'onda anche la consigliera Teresa Giaccio, esponente di Fratelli d'Italia: «Voglio sperare che il sindaco abbia un minimo di sensibilità sull'argomento. Al di là di quel che è disciplinato dalla legge, il conflitto di interesse appare in tutta la sua evidenza. In consiglio comunale, qualche settimana fa, qualcuno ha fatto riferimento anche ad altri tipi di conflitti e di rapporti non proprio trasparenti tra componenti della giunta e loro familiari che lavorerebbero per noti professionisti - aggiunge la consigliera di minoranza - Visconti stavolta non può lavarsene le mani».