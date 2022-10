Marcia per la pace a Napoli, 420 bus in arrivo: «Una piazza per 20mila»

I numeri non sono minimi: per venerdì, alla manifestazione per la pace in Piazza Plebiscito - voluta dal governatore Vincenzo De Luca - sono attese 20-25mila persone da tutta la Campania e centinaia e centinaia di auto e bus. La macchina organizzativa - in capo al Comune mentre le spese sono a carico della Regione - non è semplice da gestire e le riunioni si susseguono ogni giorno. Ieri ce ne è stata una a Palazzo San Giacomo con i rispettivi tecnici alla quale hanno partecipato l'assessore Antonio De Iesu, che ha la delega alla Sicurezza e alla Polizia municipale per il Municipio napoletano e Mario Marcone, assessore regionale che ha per l'ente di Santa Lucia la delega alla Sicurezza. Il primo è un ex questore di Napoli, il secondo un ex prefetto, insomma quanto a ordine pubblico e a sicurezza se ne intendono. Stamane è previsto invece un punto in Questura dove tracciare il piano per l'accoglienza di questa massa di persone e anche di mezzi.

«Ne sono attesi 420 di bus e c'è la piena collaborazione dell'Autorità portuale - racconta De Iesu - circa 300 troveranno parcheggio nel porto la restante parte lungo via Marina e al parcheggio Brin. Sarà una giornata impegnativa si presume l'arrivo di 20-25 mila persone e stiamo varando un piano sicurezza in base a quello che ci ha presentato la Regione la scorsa settimana». Un piano sicurezza che oggi sbarcherà in Questura per metterlo a fuoco e capire la quantità di forze dell'ordine da mettere in campo. Quello che trapela è che i vigili urbani dovrebbero schierare tra i 150 e 200 agenti. Altrettanti se non di più saranno le presenze tra Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza. De Iesu fa un appello: «Mai come venerdì sarebbe importante utilizzare al massimo i mezzi pubblici dalla metro alla Circumvesuviana per non intasare la città». L'ex questore - visto il tema della manifestazione che potrebbe essere molto divisivo e i segnali non mancano - non teme eventuali cottromanifestazioni: «È stato fatto un Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica e non sono emerse particolari preoccupazioni. Il tema è la pace. Politici sul palco non ce ne saranno e nemmeno lo stesso De Luca e il sindaco Gaetano Manfredi».

È l'assessore Morcone a fare il punto della situazione dopo il vertice in Comune e alla vigilia della riunione in Questura: «Oltre ai 420 bus - dice l'ex prefetto - c'è da tenere conto che in piazza ci saranno 200 sindaci con le rispettive auto delle Polizie municipali. Ogni primo cittadino porterà il suo gonfalone. I posteggi abbiamo chiarito che saranno prevalentemente nel porto». Morcone aggiunge altri particolari: «Sarà una manifestazione stanziale, non ci saranno cortei per non paralizzare la città e si svolgerà soprattutto con la presenza di persone che porteranno le loro testimonianze. A Iniziare dalla scuole, dai ragazzi che saranno il cuore della manifestazione. Noi faremo arrivare da Caserta rifugiati che provengono dall'Africa che racconteranno le loro storie». In piazza non solo i gonfaloni dei comuni ma anche e soprattutto decine e decine di associazioni da quelle cattoliche a quelle laiche, i ragazzi del servizio civile, le università napoletane e da tutta la Campania. Il nucleo forte saranno le scuole che sul palco ci saranno». Qui non saliranno i politici e nemmeno i rappresentati delle Istituzioni, inclusi Manfredi e De Luca che staranno in piazza e tra la gente. Sul palco potrebbero invece salire monsignor Antonio Di Donna presidente della Cei, la Conferenza dei Vescovi in Campania. E padre Enzo Fortunato della Basilica di Assisi. «Io oggi sarò a Roma alla manifestazione della pace organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio - conclude Morcone - che sarà anche a Napoli. Venerdì sarà una manifestazione per la pace senza entrare nel merito di nessuna questione specifica».