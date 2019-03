Clima e grandi opere, de Magistris in marcia a Roma: «Napoli c'è»

Sabato 23 Marzo 2019, 18:31 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2019 19:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'era anche il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris a Roma alla marcia per il clima e contro le grandi opere. In un video pubblicato sulla pagina Facebook il primo cittadino ha affermato: «Oggi siamo qui per lottare per i diritti, per la giustizia sociale, per l'acqua pubblica, per la terra, contro le grandi opere inutili. Di legge ce ne vuole una in Italia e non solo in Italia, quella per la messa in sicurezza delle nostre terre. Bisogna dare potere a chi potere non ha ed unire le lotte. Napoli è presente, noi ci siamo e di questo siamo orgogliosi».