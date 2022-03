Maresca su Cesaro jr: «Mie dichiarazioni stravolte»

«Devo constatare con rammarico che il contenuto delle mie dichiarazioni è stato completamente stravolto. E pertanto mi dissocio dalla lettura proposta dal quotidiano La Repubblica pubblicato oggi, 19 marzo». Così in una nota Catello Maresca, consigliere comunale di opposizione in risposta alle affermazioni attribuitegli su Armando Cesaro.

APPROFONDIMENTI LA POLITICA Napoli, è bagarre nel centrodestra e Cesaro jr querela Maresca L'INIZIATIVA Città Metropolitana di Napoli, la conferenza di Maresca e...

«Fortunatamente le registrazioni in nostro possesso ci rimandano il reale senso del discorso - prosegue Maresca - da cui non emerge alcun riferimento al signor Armando Cesaro, il cui eventuale percorso politico non ci interessa. Di fronte alla contestazione di aver avuto rapporti con indagati (segnatamente una foto con l’ex senatore Tommaso Barbato) il senso delle mie dichiarazioni era piuttosto quello di invitare ad avere uguale attenzione per tutte le situazioni, essendo presenti indagati ed anche condannati in vari schieramenti di partito».

«Successivamente per dimostrare il mio approccio, citavo l’esempio del senatore Luigi Cesaro con cui, pur facendo parte di uno schieramento politico che mi sosteneva in campagna elettorale, non ho ritenuto di avere alcun tipo di relazioni, essendo ancora indagato».