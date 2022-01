Maresca domani sul luogo dell'agguato «Napoli non è sicura, subito un piano»

«Il duplice omicidio di oggi è l’ennesima ulteriore dimostrazione di come Napoli non sia una città sicura. Diciamo da mesi che serve un piano serio, non solo chiacchiere e sfilate dei politici di turno. Si apra subito un tavolo istituzionale a partire dall’Assise cittadina». Così Catello Maresca, consigliere comunale di opposizione in merito a quanto avvenuto al rione Don Guanella. «Una città che appare in mano alla camorra è il peggio che possiamo augurarci in un momento cruciale come quello che ci apprestiamo a vivere - prosegue Maresca -. L’amministrazione dia un segnale chiaro e faccia di Napoli una città all’insegna della legalità». Poi l’annuncio sulla visita che farà alla comunità e al quartiere in segno di solidarietà: «Domani stesso sarò al Don Guanella per dare un segno tangibile di vicinanza al territorio e a tutti coloro come don Aniello Manganiello che, spesso da soli e tra mille difficoltà, combattono ogni giorno le illegalità e la sopraffazione».

APPROFONDIMENTI LA CAMORRA Agguato di camorra a Napoli: due morti al rione Don Guanella, uno era... LA POLITICA Nino Di Matteo, chi è il magistrato sotto scorta più... L' INIZIATIVA Lotta alla devianza minorile: al via il progetto «Spiega la...