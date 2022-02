Maresca: «Il sistema di riscossione della tassa sui rifiuti non funziona»

«Il sistema di riscossione delle imposte evidentemente non funziona e bisogna intervenire per renderlo più efficiente ed al contempo più equo». Così Catello Maresca, capo dell'opposizione in Consiglio comunale, in relazione alla riscossione della Tari.

Oggi infatti scade il termine per il pagamento dell'ultima trance dell'imposta sui rifiuti e sono molti i cittadini napoletani che non hanno ricevuto la documentazione dal Comune per poter effettuare il pagamento.

Cittadini che dunque per evitare di risultare morosi devono misurarsi con la procedura di autocalcolo della cifra dovuta attraverso il sito dell'ente. «Uno dei problemi fondamentali che grava sulle casse disastrate del Comune è proprio quello organizzativo - aggiunge Maresca - e la disorganizzazione provoca danni enormi e gravi sperequazioni per cui poi a pagare sono sempre gli stessi». Dal leader dell'opposizione è espresso l'auspicio che «si intervenga subito per rendere la tassazione più trasparente e più equa».