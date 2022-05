Comune di Napoli, Maresca: «Il rendiconto sancisce il fallimento della gestione amministrativa»

«Siamo qui oggi a certificare il fallimento di una gestione amministrativa di questa città che non è il fallimento di questa amministrazione». Lo ha detto Catello Maresca, capo dell'opposizione di centrodestra in Consiglio comunale, nel suo intervento rispetto al rendiconto 2021.

Maresca ha sottolineato che «certifichiamo nove anni di riequilibrio finanziario pluriennale che attestano uno squilibrio consistente. È un dato incontrovertibilmente da leggere come anni in cui non si è riusciti a fare nulla per mandare avanti il piano di riequilibrio a cui si accompagnano note tecniche che segnalano in maniera impietosa l'adozione di scelte sbagliate politicamente e non utili alla città».

Una situazione economico finanziaria dell'amministrazione che - ha sottolineato Maresca - «ha una ricaduta sulla qualità dei servizi erogati».