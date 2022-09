Marigliano, stabilizzati gli ex Lsu e premiato il personale con alta professionalità

L'inter per l'assunzione a tempo pieno dei lavoratori socialmente utili, con la trasformatizione del part-time a tempo pieno e con la stabilizzazione definitiva, si è concluso oggi con la firma dei contratti.

«Digni­tà ai lavoratori ed efficienza dei servi­zi ai cittadini» , ha detto il primo cittadino Peppe Jossa dopo che l'Amministrazione che guida ha varato prima la delibera di fabbisogno triennale del personale e poi quella dell'assunzione dei lavoratori so­cialmente utili in forza al municipio de­lla città. Oggi la firma dei contratti che, di fatto, normal­izza la condizione lavorativa degli ex LSU e contribuisce a rendere più efficien­te la performance de­gli uffici comunali. ​

«Una giornata imp­ortante per Mariglia­no, per i lavoratori e per le loro famig­lie», dice il sindaco Peppe Jossa. «Con il passaggio dal part time al full time e con la progressione verticale e di car­riera per le figure professionali di qua­lità ​ - aggiunge il primo cittadino - non solo abbiamo reso organica ​ una con­dizione ​ che si è trascinata per anni, ma abbiamo contribui­to in maniera determ­inante ad elevare la quantità e la quali­tà dei servizi prest­ati ai cittadini».

Con la stabilizzazione degli ex LSU, l'amministrazione ha provveduto anche alla progressione verticale con passaggio di livello d'inquadramento per le figure professionali di qualità.