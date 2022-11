Regione Campania, un'aula dedicata al professore Mario Santangelo

L'aula multimediale sita al primo piano dell'Isola F13 del Consiglio regionale della Campania intitolata al compianto professore Mario Luigi Santangelo, più volte consigliere regionale e assessore alla Sanità. «A futura memoria delle giovani generazioni, affinché sulla scia del suo impegno e dei suoi innumerevoli interessi, possano e debbano rinnovare l'impegno civile e nelle professioni, perché un Paese senza memoria non ha futuro». Lo prevede una mozione, proposta dalla consigliera regionale Loredana Raia, e dal presidente dell'assemblea, Gennaro Oliviero e poi da tutto il consiglio, approvata oggi all'unanimità dal Consiglio regionale della Campania.

Presenti in consiglio anche il fratello del professore Mario Santantangelo, Tino, notaio ed ex vicesndaco nella giunta comunale di Rosa Russo Iervolino, e i figli e il vicepresidente dell'Arec, Nando Morra. L'occasione per ripercorrere la carriera e l'impegno del medico: esponente del Consiglio regionale della Campania, eletto nella IV, V e VI legislatura, vicepresidente del Consiglio e due volte assessore alla Sanità, «lasciando tracce e ricordi significativi del suo impegno declinato per il progresso scientifico e accademico, nell'interesse della collettività e in particolare dei ceti sociali più disagiati, con una grande capacità di relazionarsi con il prossimo». Ordinario di Chirurgia Generale dal 1980, Santangelo è stato tra i pionieri in Campania della trapiantologia e della chirurgia epato-bilio-pancreatica oltre che di quella colo-rettale.