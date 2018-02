Marta, il «fantasma biondo» di Portici: paracadutata in Fi, nessuno la conosce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 2 Febbraio 2018, 10:22 - Ultimo aggiornamento: 02-02-2018 10:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno spettro si aggira nei listini proporzionali di Forza Italia per la Camera in Campania. Un nome ignoto ai più, persino a quasi tutti i rappresentanti locali del partito di Silvio Berlusconi. È Marta Antonia Fascina, 28 anni, porticese, in corsa come numero tre a Napoli Nord, dietro Mara Carfagna e il coordinatore provinciale del partito, Antonio Pentangelo, e a Napoli Sud (che comprende il suo paese) come numero due, alle spalle di Paolo Russo, coordinatore di Fi a Napoli. Per come stanno messi i sondaggi, la giovane è blindatissima, in posizioni che le garantiscono l'elezione con una certezza quasi matematica, senza neanche doversi applicare più di tanto a cercare voti personali con il maggioritario.Ma si tratterebbe di un fantasma biondo a sentire finanche i suoi concittadini. Scarse le notizie verificate e molte voci incontrollate. Tanto da farla finire nel tritacarne della Rete, nella quale è stato messo in circolo un suo ritratto ricco di allusioni. Ad aprire le danze è stato un post su Facebook di Carlo Aveta, porticese pure lui, consigliere regionale fino al 2015, eletto con la Destra di Storace e poi diventato un sostenitore di Vincenzo De Luca, correndo due anni fa in una lista a sostegno del candidato Pd, ma senza successo. Aveta che ha buona memoria, citando come precedente il caso di Nicole Minetti alle Regionali in Lombardia, ha raccontato che la Fascina era finora nota in città solo per una sua candidatura nel Pdl alle Comunali del 2013 nelle quali non raccolse che 58 preferenze. Poi più nulla, tranne, un anno fa, il tentativo di selezionarla per una lista civica di centrosinistra in appoggio a Enzo Cuomo. Ma lei avrebbe rifiutato, sostenendo di non essere più interessata alla politica.