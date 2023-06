Martusciello stoppa lo scouting nel centrosinistra di De Luca

«Forza italia vuole vincere le elezioni regionali con le idee e con i programmi». Lo afferma l’Eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania commentando le notizie sull’«attività di scouting all’interno dello schieramento di cento sinistra» apparse in questi giorni sulla stampa. «Nella nostra coalizione - afferma Martusciello- abbiamo gente seria, capace poi di garantire il rispetto degli impegni presi».

Per il coordinatore azzurro «l’idea di pescare l'ultimo da De Luca è proprio quella che ci ha fatto perdere in malo modo le ultime due elezioni regionali. In Campania il centrodestra ha governo e classe dirigente, ha viceministri e sottosegretari, ha parlamentari e senatori eletti meno di un anno fa. In questa coalizione - prosegue - Forza Italia è il centro e guida il centro. Il nostro punto di riferimento - conclude Martusciello - è la vittoria nel 1995 quando, con Rastrelli Presidente, cominciò una nuova stagione in Campania».

