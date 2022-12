Martusciello: «Su nomina di Legnini a Ischia due nodi da sciogliere»

«Sulla nomina di Giovanni Legnini a commissario per l'emergenza a Casamicciola, gravano due grandi nodi che andranno quanto prima sciolti». Ad affermarlo è Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania e capo delegazione azzurro in Parlamento europeo.

«Il primo è l'incomprensibile veto posto al commissario prefettizio del comune di Casamicciola prima, e al Prefetto di Napoli poi, dal Presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca. Il secondo - aggiunge l'eurodeputato - riguarda il contemporaneo impegno dello stesso Legnini come commissario per la ricostruzione post terremoto in Umbria. Ha forse il dono della ubiquità? Ora De Luca - conclude l'esponente di Forza Italia - ha il dovere di chiarire il perché delle mancate risposte agli allarmi, dati via pec, sulla situazione idrogeologica a Casamicciola. È il responsabile o no della protezione civile regionale?».