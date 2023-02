Martusciello: «Su sanità De Luca ascolti i rilievi della Corte dei conti»

«La Corte dei Conti muove dei rilievi alla gestione della sanità campana che il presidente De Luca non può ignorare. C'è bisogno di meno sprechi, più trasparenza e più controlli sulla spesa». Lo afferma l'eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello.



«Per questo motivo - aggiunge Martusciello - serve anche un efficientamento della risorsa informatica, se è vero che ci sono funzionari regionali incapaci di usare persino il pc. Certo, alla sanità campana occorrono risorse per affrontare l' emergenza dei pronto soccorso, la carenza dei medici, e ridurre le liste di attesa. Ma non si può solo battere cassa - conclude il coordinatore azzurro - se non si garantisce una gestione oculata dei fondi».