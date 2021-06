Mascherine all'aperto, De Luca tira dritto: «Toglierla non è conquistare lo sbarco in Normandia»

«L'evento Napoli Città Libro è una riapertura della società che non è legato all'abbandono della mascherina. Toglierla non è conquistare lo sbarco in Normandia o firmare la Costituzione democratica». Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella presentazione dell'evento letterario.

APPROFONDIMENTI LE RIAPERTURE Mascherine via il 28 giugno: dai ristoranti ai mezzi pubblici e ai... IL REPORTAGE Campania zona bianca, c'è aria di normalità ma i... LE RIAPERTURE Discoteche, Costa: «Riaprono entro il 10 luglio, ingresso con...

De Luca, che ha intenzione di confermare la mascherina all'aperto oltre le decisioni del governo, ha detto: «Ho letto che i turisti arrivano se non ci sono le mascherine, invece vengono quando vedono che c'è una società responsabile e non perduta in una movida irresponsabile, che ci porterà a un nuovo calvario a ottobre»