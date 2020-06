Mascherine in Campania: «Da lunedì non sono più obbligatorie, ma non rilassiamoci»

Dalla prossima settimana in Campania non sarà più obbligatorio indossare le mascherine in pubblico «ma non deve essere interpretato come un segnale di rilassamento». Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti a margine della visita al deposito officina Eav di Ponticelli. De Luca ha ricordato che sarà sempre obbligatorio indossarle nei luoghi chiusi e dove ci sono più persone. Per questo è sempre opportuno, ha precisato, averne una in tasca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA