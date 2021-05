Il ministro Garavaglia a San Gregorio Armeno: «Organizzeremo mostre dell'arte presepiale»

«Stamattina insieme al coordinatore regionale Valentino Grant, ai parlamentari napoletani, ai rappresentanti territoriali abbiamo accompagnato il ministro del Turismo Massimo Garavaglia in visita agli storici bottegai di San Gregorio Armeno. Vogliamo testimoniare concretamente la vicinanza e l'impegno della Lega anche nei confronti degli artigiani della storica strada famosa in tutto il mondo, lasciati soli dalle istituzioni locali». Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega e coordinatore cittadino della Lega a Napoli.

«Siamo pronti a sostenere la proposta delle botteghe artistiche di unirsi in forma associata per la realizzazione di un tour nelle principali città europee ed extraeuropee con mostre temporanee di presepi e prodotti dell'artigianato tipico napoletano per promuovere l'eccellenza italiana dell'antica arte presepiale oltre i confini nazionali. Noi - sottolinea - a differenza di De Luca, non abbandoneremo i nostri artigiani. C'è bisogno di un piano concreto per il rilancio del turismo e misure di sistema per salvaguardare i maestri di uno dei patrimoni artistici che il mondo intero invidia alla Campania: per questo si utilizzino subito i fondi europei per sostenere il progetto dei nostri artigiani».