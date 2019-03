Le nozze trash del cantante neomelodico e della vedova del boss, si muove il Comune di Napoli: fioccano multe

Giovedì 28 Marzo 2019, 16:33 - Ultimo aggiornamento: 28-03-2019 16:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non consentiremo che Napoli si trasformi in un palcoscenico oleografico dove celebrare nozze sfarzose, di dubbio gusto e senza rispettare le regole minime». Alessandra Clemente, assessore alla polizia locale del Comune di Napoli, interviene così sulle nozze tra il cantante neomelodico Tony Colombo e la sua Tina Rispoli, vedova di Gaetano Marino, fratello di Gennaro Marino, l’ex boss delle Case Celesti massacrato nell’estate di sei anni fa all’esterno di uno stabilimento balneare sul lungomare di Terracina.In una lunga nota diramata dal Comune di Napoli, l'assessore Clemente annuncia provvedimenti: «Ci era stato solo comunicato un flashmob in piazza del Plebiscito e tale comunicazione era stata inviata dagli organizzatori anche agli altri uffici preposti. Dalle immagini che abbiamo acquisito nella piazza, invece, si è svolto un mini concerto con installazione di un box, un palco, luci, musica, band. È un fatto grave e ovviamente non autorizzato. Ho dato mandato agli uffici della nostra polizia locale in tempi solleciti di inviarmi un report completo ed è già in nostro possesso una prima relazione stilata dalla polizia municipale che ha già elevato contravvenzioni e contestato le irregolarità per quanto è avvenuto stamani nelle strade di Secondigliano e presso il Maschio Angioino».Come spiega la pagina Fb Secondillyanum, infatti, la sposa s'è recata al Maschio Angioino su una carrozza bianca trainata da quattro cavalli, giocolieri, trampolieri, ragazze pon pon, personaggi in costume d’epoca e la banda musicale paralizzando tutto il traffico da Secondigliano al centro di Napoli.