Mattarella a Napoli, visita al comando di Lago Patria per i 70 anni della Nato

Il presidente Sergio Mattarella è in visita al Comando Jfc Naples della Nato per il 70esimo anniversario della presenza dell'Alleanza Atlantica in Italia. Presenti anche il vicesegretario Nato Mircea Geoana, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e l'ammiraglio Robert Burke comandante del Comando interforze alleato di Napoli.

«I risultati raggiunti dalla Nato sono evidenti e straordinari: primo fra tutti i 70 anni di pace nel continente europeo. L'Alleanza atlantica rappresenta per l'Italia una pietra angolare in coordinamento con Ue che contribuisce alla stabilità. Sono convinto che il rafforzamento dell'Unione europea in questo campo (Difesa e sicurezza, ndr) basato sulla complementarietà con la Nato e la condivisione di risorse militari fornirà contributo prezioso e qualificato al processo di rafforzamento dell'Alleanza alla stabilità dell'indispensabile rapporto transatlantico», ha detto il capo dello Stato nel suo discorso.