«Questo non è il mio mondo. Questo non è il mio spazio. Non ce la faccio. Io sono altro. C’è una voce dentro di me che mi dice che non posso stare qui. Ci sono molte voci dentro di me ma preferisco tapparmi le orecchie e tornare a chiudermi lì dove tutto sembra quasi normale», Agostino, uno dei ragazzi del carcere di Nisida ricevuti ieri dal Presidente della Repubblica, scandisce le parole nel salone del Quirinale. Drammatizza uno dei brani tratti dal podcast che da giovedì andrà in onda su Radio 3, ma la sua più che una recita sembra un grido d’aiuto.

La replica

E, pronto, il presidente Sergio Mattarella interviene: «Grazie per aver introdotto le espressioni dialettali. Io sono ancora più meridionale di voi. Il teatro serve proprio per tirare fuori quello che ognuno di noi ha dentro, come avete fatto voi con le vostre performance. L’obiettivo è far comprendere che ognuno ha dentro di sé un patrimonio unico e irripetibile che deve poter esprimere. Interpretare se stessi e la realtà consente di progettare il futuro». È un modo per dire che la sala piena di stucchi, la Repubblica, il mondo, sono un posto per Agostino e per tutti quelli come lui che hanno sbagliato ma hanno ancora diritto di giocarsi la vita. E infatti poi Luigi, un altro dei ragazzi ricevuti ieri, dice: «Con il presidente ci siamo sentiti accolti, ci siamo sentiti a casa».

L’incontro è stato organizzato per presentare al Presidente un ciclo di podcast in sei episodi che andrà in onda su Rai Radio 3, a partire da giovedì, intitolata “Le voci di dentro”, proprio come la commedia di Eduardo, realizzata nel carcere minorile dalla compagnia Putéca Celidònia, e co-prodotta dalla Fondazione Eduardo De Filippo e dal Teatro Nazionale di Napoli, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Campania e del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università di Salerno, in collaborazione con Rai Radio3. La serie racconta lo svolgimento del laboratorio teatrale che si tiene nell’istituto, quel laboratorio che fu fondato da Eduardo De Filippo e poi proseguito dal figlio Luca, e che, dal 2020 viene svolto dalla Compagnia Putéca Celidònia. Le voci di dentro sono quelle dei ragazzi alle prese con il teatro: un modo per raccontare emozioni e vissuti che altrimenti verrebbero negati, allontanati. E lo sapeva bene Eduardo che ai ragazzi volle donare un teatro: la sala è poi andata in rovina, ma adesso viaggia un progetto che punta a riaprirla.

I brani

Ieri a Mattarella i ragazzi hanno letto tre dei brani che andranno in onda. «Ci sono molte voci dentro di me ma preferisco tapparmi le orecchie e tornare a chiudermi lì dove tutto sembra quasi normale. Perdonami mamma per quello che sono. Perdonami papà. Perdonami mondo. Perdonami Dio. Perdonatemi pure. Ma io non cambierò», ha urlato Agostino. E Raffaele ha recitato: «Dalla finestra vedo Lucia scendere la discesa... sembra che sta andando via... è strano, oggi mi pare che ci sta il teatro... ma poi mi dico pure, ma che te ne fotte a te Raffaè... non lo so se è la luce o sono io che mi sto flashando ma sembra che sta piangendo... chi sa che le è successo... ma saranno anche cazzi suoi... mi dispiace però... alla fine ‘a voglio bbene a Lucia... oggi quasi quasi non lo voglio dire ma tengo genio di fare il teatro... oggi tengo voglia di scrivere...»: e infatti i testi sono tutti frutti di un laboratorio di scrittura e sono, dunque, frutto delle riflessioni e delle emozioni lasciate sui fogli. All’incontro hanno partecipato, per volontà del capo dello Stato, anche i due giovani detenuti che hanno partecipato allo stage nelle cucine del Quirinale. Un incontro informale in cui Mattarella ha anche parlato a braccio spiegando: «Io amo il teatro ma non sempre ho la libertà di andarci come desidererei perché da qui è difficile uscire»: un racconto che ha colpito i ragazzi di Nisida che lungo tutto il viaggio di rientro in Istituto si sono interrogati su quanti limiti, non solo fisici o giuridici (come nel loro caso le sbarre), si frappongono alla libertà di una persona fosse anche questi il Capo dello Stato e su quanto la libertà sia un bene prezioso da apprezzare e da difendere, come ha poi raccontato il direttore del carcere, Gianluca Guida, che ha accompagnato i giovani detenuti.

Gli esperti

Con loro Emanuele D’Errico drammaturgo e regista della serie; Anna Maria Sapienza, referente scientifico del progetto; Francesco Somma, direttore della Fondazione Eduardo de Filippo che ha co-prodotto la serie Tommaso De Filippo, presidente della fondazione, Andrea Montanari direttore Radio 3, Antonio Audino curatore degli spazi teatrali di Radio3 e molti animatori della Putèca Celidònia. Le sei puntate andranno in onda da giovedì fino al 29 maggio, dalle 22 alle 22.30, e saranno poi riascoltabili e scaricabili in podcast sulla piattaforma RaiPlay Sound.