Mattarella bis, napoletani soddisfatti: «Un presidente ​di cui fidarci, nessun altro all'altezza del compito»

Sergio Mattarella è stato eletto per la seconda volta Presidente della Repubblica Italiana. Un bis per molti auspicato, per altri sorprendente, destinato in ogni caso a essere oggetto di numerosi commenti e analisi politiche nei prossimi giorni.

Ma cosa ne pensano i napoletani di questa rielezione? «Sono contenta della conferma di Mattarella. Abbiamo bisogno di una persona di cui fidarci» è uno dei commenti più ricorrrenti di oggi sul lungomare. E ancora: «Sono d'accordo perché ad oggi non hanno trovato nessun all'altezza di Mattarella». «Credo che il Mattarella bis sia inevitabile perché non c'è nessuno all'altezza di questo compito».

Così viene riconosciuto il grande impegno di Sergio Mattarella, a capo dello Stato dal 3 febbraio 2015: «Credo che lui abbia dimostrato grande dignità, onestà, e lealtà, quindi sarei solo felice per la sua riconferma». «C’è tanto da fare per garantire stabilità e sicurezza al Paese, ma sono sicuro che il binomio Mattarella-Draghi possa continuare a guidarlo».

I napoletani esprimono piena fiducia nella figura di Sergio Mattarella, ma non manca qualche voce discordante che interpreta la seconda elezione dell'attuale capo dello Stato, come un fallimento della politica: «Niente da dire sulla presidenza di Mattarella però in questo momento sembra un fallimento della politica. Sembra che non ci sia nessuna forza politica in grado di esprimere un'idea chiara e una prospettiva sul futuro». C'è chi attacca i partiti dichiarando che «ciascuno sta tirando l'acqua dalla sua parte per il prossimo governo, ed è un peccato non riuscire a definire il prossimo presidente. Ma nel caso in cui Mattarella venisse rieletto non credo che rimarrebbe in carica per sette anni. Purtroppo si sta delineando una situazione che porterà a una crisi politica».