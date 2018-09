Il ricordo di Mattarella: «Le Quattro Giornate simbolo della capacità di riscatto di Napoli»

Giovedì 27 Settembre 2018, 15:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Nella ricorrenza del 75 anniversario delle Quattro Giornate di Napoli, coraggiosa insurrezione del Popolo partenopeo contro l'occupazione nazista, rivolgo il mio commosso pensiero alle vittime di un evento tra i più emblematici della seconda guerra mondiale, entrato a far parte della storia d'Italia». Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della ricorrenza delle quattro giornate di Napoli.«La rivolta, scaturita dall'insofferenza della popolazione contro gli oppressori tedeschi e dalla protesta contro i soprusi e le ingiustizie subiti, rappresenta un esempio straordinario di lotta spontanea dettata da autentico slancio patriottico. Il sacrificio dei numerosi caduti, sia tra i militari sia tra i cittadini, ha ispirato le forze che hanno contribuito alla formazione del nuovo stato democratico, difensore delle libertà e dei diritti. Il ricordo delle Quattro Giornate di Napoli, a buon titolo iscritto nel percorso che sin dal Risorgimento ha visto protagoniste le popolazioni contro gli oppressori, testimonia ulteriormente - sottolinea il presidente Mattarella - la capacità di riscatto di una città, e sollecita oggi un rinnovato impegno per il rispetto dei valori della pacifica convivenza, della giustizia e della solidarietà, principi fondanti della nostra Carta Costituzionale».