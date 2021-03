Salvini: «Vaccini allo staff di De Luca», ma la Regione replica: «È tutto regolare»

È bufera per i vaccini anti Covid che sarebbero stati somministrati ai membri dello staff di De Luca nonché a chi siede nell'Unità di Crisi regionale. Vicenda che nasce da un'interrogazione del capogruppo della Lega in Consiglio regionale e su cui palazzo Santa Lucia fa quadrato e chiarisce come «sono stati rispettati tutti i protocolli». Una vicenda su cui ieri interviene anche il leader della Lega Matteo Salvini: «Serve chiarezza».

Tutto nasce da un'interrogazione firmata dal capogruppo del Carroccio Gianpiero Zinzi. «I componenti dell'Unità di crisi regionale sembrerebbero essere stati tutti vaccinati nel mese di gennaio, mentre i componenti delle unità di crisi delle altre Regioni non hanno avuto accesso ad alcun canale di priorità», scrive il capogruppo Zinzi per sapere se «corrispondano al vero le notizie relative alla somministrazione del vaccino ai componenti degli uffici di diretta collaborazione del presidente della giunta, circostanza questa che rappresenterebbe nuove eccezioni rispetto a quanto previsto dal Piano regionale». Vicenda raccontata dal Corriere del Mezzogiorno su cui interviene poi anche Matteo Salvini. «Troppi furbetti del vaccino che saltano la fila, e in Campania ci aspettiamo chiarezza immediata sulle dosi che sarebbero state già somministrate ai collaboratori del presidente De Luca. La Lega farà una interrogazione. Sulla salute non si scherza», attacca Matteo Salvini ieri mattina contro De Luca.

E sulla stessa linea anche la capogruppo M5s in Consiglio regionale. «Non ho mai condiviso la scelta del governatore De Luca di vaccinarsi prima di chiunque altro e mi sono battuta perché si desse assoluta priorità ai disabili e a persone affette da importanti patologie, ottenendo che l'unico canale preferenziale fosse esclusiva dei soggetti fragili. Per questo auspico - dice la grillina Valeria Ciarambino abbandonando il clima di collaborazione instaurato con la maggioranza deluchiana - che si faccia al più presto chiarezza sull'eventualità che, pur non rientrando in nessuna categoria a rischio, sarebbero stati vaccinati dirigenti e funzionari degli uffici di diretta collaborazione del presidente della giunta regionale. La Campania non diventi un modello negativo per i privilegiati o i furbetti dei vaccini».

Naturale come palazzo Santa Lucia faccia quadrato e in una nota stringata respinga la ricostruzione: «Le vaccinazioni in Campania, sin dall'inizio della campagna vaccinale, avvengono nel pieno rispetto dei protocolli ufficiali, secondo le priorità previste dal Piano nazionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA