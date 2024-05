Cigl Campania, Maurizio Landini a Caserta e Napoli il 30 maggio

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sarà in Campania giovedì 30 maggio per partecipare a due appuntamenti a Caserta e a Napoli. Prima tappa nella città della Reggia, alle 10, dove parteciperà all’incontro in piazza Vanvitelli sul tema «Immigrazione: opportunità per il territorio a partire da un lavoro stabile e dignitoso» nell’ambito della sesta edizione del Premio Jerry Masslo, promosso dalla Flai-Cgil, che prende il via domani e fino al 31 con appuntamenti anche a Villa Literno, nel cui cimitero è seppellito Masslo, e Sessa Aurunca.

Alle 15:00, invece, assemblea con lavoratrici e lavoratori nella sala Cral dell’Autorità di Sistema Portuale di Napoli, nell’ambito delle iniziative per la campagna referendaria a sostegno dei 4 quesiti proposti dalla Cgil su appalti, licenziamenti e precarietà.