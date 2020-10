Melito, il sindaco Amente sotto scorta dopo le minacce

Da ieri i carabinieri scortano il sindaco di Melito, dopo le minacce da lui ricevute giovedì da alcuni sconosciuti per indurlo a presentare le dimissioni. Identiche intimidazioni sarebbero state riservate a un consigliere di maggioranza, suo stretto collaboratore, Gaetano Palumbo (detto Nino), tuttora ricoverato in ospedale dopo un malore che lo ha colpito mentre sembra discutesse con una dozzina di consiglieri di opposizione e parte della maggioranza, confluiti davanti a un bar, pronti a sfiduciare il sindaco. Palumbo avrebbe dovuto apporre nel vicino studio di un notaio la firma decisiva per mandare a casa Antonio Amente. Secondo invece quanto pubblicato sulla pagina Facebook del consigliere poche ore dopo il ricovero all'ospedale di Giugliano, la sua presenza in quel posto sarebbe avvenuta senza alcuna minaccia, come dichiarato alle forze dell'ordine. La smentita è ora al centro delle indagini degli inquirenti, che si sarebbero riservati di riascoltare Palumbo in un momento di maggiore lucidità (il consigliere è giunto in ospedale in condizioni delicate e in uno stato di semi-incoscienza, ma si è man mano ripreso).

Intanto gli investigatori avrebbero acquisito le immagini di alcune telecamere, installate davanti ai negozi del centro cittadino, verificando gli eventuali spostamenti delle persone coinvolte. A 24 ore dall'appello al prefetto e dopo essere stato ascoltato a lungo dai militari della locale Tenenza e della Compagnia di Giugliano, a cui il sindaco Amente aveva subito denunciato le minacce, al primo cittadino è stata assegnata una «sorveglianza continuativa» delle forze dell'ordine. La scorta è stata presente la notte scorsa davanti alla villetta dove abita con la famiglia e poi in mattinata nel cortile del municipio, dove c'è il suo ufficio. In settimana il sindaco aveva nominato la nuova giunta, confermando quasi tutti i precedenti assessori e rimodulando alcune deleghe. Subito dopo, era stata approvata la revoca dell'appalto rifiuti «alla ditta - dice Amente - che aveva ricevuto finora ben 62 contestazioni per continue inadempienze». Al prefetto l'altro ieri il sindaco aveva chiesto un rafforzamento delle forze dell'ordine: «I carabinieri operanti in città ha affermato - sono oberati di lavoro e nonostante gli enormi sforzi non sono numericamente sufficienti per arginare la piaga della micro e macro criminalità in una realtà particolarmente difficile, dove c'è assenza di altri presidi di polizia».

Sui gravi fatti denunciati a Melito, intanto, una interrogazione al ministro degli Interni Luciana Lamorgese è stata presentata dal senatore Antonio Iannone, commissario regionale per la Campania di Fratelli d'Italia: «Le minacce al sindaco e al consigliere del Comune di Melito scrive Iannone - rappresentano un evento gravissimo che non può lasciare indifferenti, soprattutto in un territorio difficile, dove interessi criminali cercano ogni giorno di condizionare la vita politica ed amministrativa. Bisogna fare piena luce con celerità sui fatti - aggiunge il senatore e confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura».

