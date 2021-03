Napoli secondo gli under 40, De Lise: «Meno tasse e burocrazia. vogliamo una città smart»

Matteo De Lise, napoletano, è il presidente dell'Unione Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Da Napoli quindi si occupa, con il suo osservatorio tecnico che ogni giorno deve relazionarsi alla pubblica amministrazione nonché alle esigenze di imprese e liberi professionisti, di una realtà in continuo cambiamento a cui la pandemia ha inferto un colpo durissimo.

«Questa terra ha grandi potenzialità, ma noi giovani siamo sempre messi ai margini dalla politica e dai luoghi decisionali: la vecchia politica ha fallito, invece abbiamo le competenze necessarie per far tornare Napoli una capitale a livello delle grandi città europee», dice. Non a caso De Lise quando si è insediato al vertice dei giovani commercialisti ha sottolineato come «i giovani e i commercialisti devono essere al centro della ripresa: è assurdo pensare di continuare a non ascoltare le loro istanze e non sfruttare le loro conoscenze in materia economica e fiscale: noi e le imprese siamo l'ossatura del sistema Paese». Da qui la richiesta di misure concrete a partire dalla riforma del fisco. In generale, la città del futuro deve passare per De Lise dalla triade virtuosa infrastrutture-legalità-sicurezza.



De Lise, dal vostro osservatorio tecnico, quali sono le priorità dei giovani napoletani che appartengono alla vostra categoria?

«Per i giovani professionisti come i commercialisti ma potrei dire anche per altre categorie, la priorità sta diventando la programmazione della propria attività. Sembra assurdo, ma ad oggi questa appare un lusso. Organizzare il lavoro significa avere maggiori certezze rispetto alle strategie da mettere in campo per i propri clienti. Dovrebbe essere la normalità, oggi purtroppo non lo è».



Il suo allarme è uno degli effetti evidenti della pandemia che sta costringendo le pmi a chiudere, i negozi ad abbassare le saracinesche, le aziende a mettere i dipendenti in cassintegrazione: che rimedi proponete soprattutto nella nostra realtà sociale?

«Sicuramente servono aiuti ai settori più colpiti con le relative filiere, che tengano conto - nella valutazione del danno subito - di periodi più ampi. Servirebbero anche maggiori certezze rispetto ai provvedimenti che verranno adottati in ambito fiscale, per organizzare una ripartenza ad ampio raggio».



Chi produce nel nostro territorio alla fine è quello più tartassato? E magari viene osteggiato dalla burocrazia degli enti locali.

«Partiamo dal presupposto che come professionisti siamo ancora all'oscuro dei provvedimenti che dovrebbero essere realizzati e calati sul territorio. Auspichiamo una riforma del fisco che permetta alle aziende di non accumulare debito e allo Stato di incassare il dovuto nella misura più opportuna. Infine, è necessario lavorare sulle cartelle sospese per evitare che queste diventino problemi pendenti e che possano pregiudicare il futuro di piccole e medie imprese già ampiamente in crisi».



Nel rapporto con la pubblica amministrazione cittadina che problemi riscontrate?

«Manca un coinvolgimento vero che permetta ai giovani che hanno deciso di restare a Napoli di lavorare affinché la città possa migliorare sotto tutti gli aspetti. Ritengo che i giovani professionisti abbiano le competenze per riportare Napoli a livello delle grandi capitali europee. Saper affrontare problemi e trovare soluzioni del momento che si attraversa è tipico delle nuove generazioni. C'è però un grande ostacolo da superare».



A che cosa si riferisce?

«Nei posti chiave siamo ancora poco coinvolti. Dobbiamo dirlo con chiarezza e senza paure».



Sta dicendo che la politica mette ancora troppo in disparte i giovani? Secondo la sua visione personale ed associativa perché non riescono ad essere protagonisti?

«Perché duole evidenziarlo, ma sussistono ancora logiche obsolete rispetto alla partecipazione attiva alla politica, nonostante l'evidente fallimento di questa generazione di politici».



Gli under 40 sono chiamati per questo ad uno scatto di reni, diventando soggetti attivi del cambiamento.

«Occorre puntare su volti nuovi e investire sul coraggio e sulla competenza. Troppi giovani, ormai disillusi, non hanno la voglia e la forza di farsi avanti con la giusta consapevolezza».



C'è un rischio nella libera professione che, senza risposte attrattive da parte di chi si candida a guidare la città alle prossime amministrative, i giovani vadano al Nord?

«Assolutamente sì, il nostro territorio è economicamente depresso e una fuga di eccellenze rientrerebbe nella logica delle cose. Ma sarebbe un colpo drammatico, che andrebbe ad indebolire ancor di più una terra che ha potenzialità».



Nel concreto che cosa auspicate per le prossime comunali?

«Vorremmo contribuire a promuovere una città che includa e non escluda, che coinvolga tutti e non i soliti noti, che diventi attrattiva migliorando le infrastrutture, aumentando la sicurezza e garantendo la legalità».

