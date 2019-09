Metropolitana di Napoli senza fondi, De Luca risponde a Cascetta: «La Regione fa ciò che deve»

Mercoledì 25 Settembre 2019, 15:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Le dichiarazioni di Cascetta? Dovreste chiedere a chi non fa arrivare i fondi. Se ha citato anche la Regione ha citato male. Per quello che riguarda le altre istituzioni rivolgetevi alle altre istituzioni, la Regione fa tutto quello che deve fare». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca commentando le dichiarazioni di Ennio Cascetta, presidente di Metropolitana di Napoli spa, la società pubblica che si occupa del completamento della metropolitana di Napoli.Cascetta in un'intervista al Mattino, ha denunciato che mancano 200 milioni di euro di fondi che dovrebbero essere versati da «tutti gli enti che contribuiscono alla realizzazione della Metropolitana - afferma - dal Ministero dei Trasporti, alla Regione Campania, al Comune di Napoli». Cascetta denuncia il rischio di blocco dei lavori in caso prosegua la mancata contribuzione.