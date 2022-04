L'assessore Mia Filippone live nella web tv del Mattino: «I giovani del Sud non devono essere costretti a scappare»

Tornano i forum del Mattino. In diretta nella web tv del quotidiano c'è Mia Filippone, vicesindaco del Comune di Napoli con delega all’Istruzione e alla Famiglia.

Filippone è stata ex preside del Genovesi e del Sannazaro e ha da sempre un grande interesse per le politiche sociali.

Delega alla famiglia

«Contrasto alla povertà educativa nasce da altre forme di povertà: sociale ed economica. Ora aspettiamo i soldi che giungeranno dal Piano per Napoli. Verrà fatto qualche altro sforzo eonomico per i cittadini: manutenzione territori e mobilità urbana»



I divari tra Nord e Sud

È un dato oggettivo che si siano divisione. La Regione e Campania ha pagato costi altissimi per costruire scuole e istituzioni"



Giovani in fuga dal Mezzogiorno

«Vanno via quelli che si sono formati meglio tramite investimenti economici e in formazione. Io non sono contraria che molti meridionali partano ma essere costretti, quello sì che è un problema. Il comune deve migliorare la vita dei cittadini sotto tutti i punti di vista. La zona orientale di Napoli è un territorio complicato ma c'è un progetto di rigenerazione urbana a Scampia e Ponticelli da parte della Giunta Manfredi. La scuola deve essere l'attrice principale per alleanze tra gli enti interessati»

La città di Napoli al suo arrivo



«La giunta sembrava un cimitero delle Fontanelle. Il sindaco usa il termine disastro ma serve equilibrio. Il pragmatismo