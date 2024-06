Assessore Morcone, come responsabile regionale all’immigrazione, che ne pensa della denuncia del premier Meloni?

«Penso che abbia fatto bene a sollevare il problema legato alla Bossi-Fini e alle maglie larghe del decreto flussi, anche se la questione non è solo Campana e se, giusto ricordarlo, parliamo di un problema su cui le giunte regionali possono fare ben poco: un problema che va affrontato in sede ministeriale, grazie al contributo delle prefetture e degli organi territoriali».

Da anni assessore della giunta De Luca con deleghe forti come la Legalità e l’Immigrazione, l’assessore Mario Morcone (prefetto e in passato responsabile del dipartimento del Viminale sul fronte degli immigrati) ha le idee chiare su quanto denunciato due giorni fa dal premier Giorgia Meloni, a proposito delle infiltrazioni criminali nel decreto flussi e dei numeri choc emersi dalla Campania: solo il 3 per cento su migliaia di richieste di permesso di soggiorno si conclude in contratti di lavoro, favorendo così la clandestinità di tantissimi immigrati.

Assessore Morcone, torniamo alla denuncia del premier.

«Il problema c’è e bene ha fatto il presidente del Consiglio a sollevare il caso e a porre una questione che non è solo di natura investigativa. È stato sbagliato, a mio giudizio, ricondurre l’attenzione mediatica sul solo caso campano, per due motivi: lo squilibrio tra richieste di accesso, ingressi e contratti realmente definiti non è solo un caso nostrano, ma una questione nazionale. Pensiamo al Lazio (con il mercato agroalimentare di Fondi), o a quanto accade in altre realtà come la Sicilia o la Puglia: è stato sbagliato puntare l’indice sulla regione Campania, che - lo dico per onore di obiettività - non ha poteri di intervento sui flussi di immigrati».

Resta il fatto che il caso Campania (e di Napoli, in particolare) resta quello che presenta dati numericamente più vistosi e gravi: numeri choc, su cui sarebbe opportuna una riflessione su più livelli, non pensa?

«Non sono in condizione di valutare i numeri segnalati dalla premier nel corso della denuncia e c’è da credere che siano stime corrette, frutto del lavoro delle prefetture territoriali. Numeri che confermano l’esigenza di intervenire sul piano delle procedure. È chiaro che come cittadino e amministratore della Campania non sono orgoglioso per questo fenomeno sul nostro territorio, ma per esperienza so che parliamo di temi complessi, che richiedono approcci differenti».

Proviamo ad analizzare, a cosa fa riferimento? Come è possibile intervenire, a suo giudizio?

«Innanzitutto, bisogna lavorare sui tempi. Fare centianaia di migliaia di controlli in soli venti giorni è impossibile. È chiaro che in uno scenario del genere, c’è chi riesce ad insinuarsi nelle pieghe del sistema e a sfruttarne le criticità organizzative. Bisogna garantire tempi meno contingentati, oltre a favorire verifiche più capillari».

Poi?

«Incentivare meccanismi di sponsor».

A cosa fa riferimento?

«L’imprenditore che si fa avanti e chiede di assumere uno o più dipendenti deve diventare lo sponsor di un progetto. Deve depositare una fidejussione in banca, un fido, a mo’ di anticipo: sarebbe un modo concreto per abbattere migliaia di richieste strumentali o fittizie, che non si concludono in contratti di lavoro, che non danno vita a situazioni virtuose ma che alimentano un fenomeno criminale sull’intero territorio. Insomma, bisogna usare fidi o assunzioni di responsabilità concrete per fare in modo di vincolare il manager (o un determinato impianto societario ad un progetto di integrazione che è decisivo anche per la nostra economia».

Una questione su cui la Regione Campania può farsi parte attiva, non crede?

«Certo. Ma è un problema legislativo, che ha un carattere nazionale. Non è una questione che può essere affrontata sotto il profilo localistico».

Diciamo anche che, prima di arrivare alla definizione di nuove regole, si potrebbero sfruttare al meglio le risorse attuali: basta un controllo telematico per capire se un manager che chiede di assumere decine di manovali ha o meno la struttura societaria per farlo, non crede?

«Parliamo di grandi numeri e sono convinto che gli uffici giudiziari sul nostro territorio sono al lavoro per circoscrivere le varie responsabilità. Quanto invece alla necessità di intervenire sul piano ministeriale, parliamo di argomenti che l’attuale sottosegretario Mantovano conosce bene e che gestisce autorevolmente».

In questi anni, al suo assessorato è mai arrivato un esposto o una semplice segnalazione?

«Mai in modo così netto. Quando sono arrivate segnalazioni le ho girate agli organi competenti. Lo ripeto, parliamo di questioni complesse, che necessitano di approcci su più livelli».