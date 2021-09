Catello Maresca minacciato sui social: la solidarietà dell'avversario Manfredi

Per Catello Maresca, candidato sindaco a Napoli, la lotta alle mafie passa anche attraverso la denuncia dei leoni della tastiera. A uno di loro risponde pubblicamente: «Mi ricordo perfettamente di Rosario Livatino, di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. Me ne ricordo come se ne ricordano tutti gli italiani. Tre eroi che hanno dato la vita perché credevano nello Stato, nella Legalità, nella Giustizia. Queste minacce non mi spaventano. Andiamo avanti». Lo scrive su Facebook a proposito dei tre magistrati italiani assassinati, commentando una minaccia ricevuta dal pm in aspettativa via social. È il modo per dire: «Queste minacce non mi spaventano. Andiamo avanti», e Maresca lancia l'hashtag «senza paura».

In suo sostegno interviene subito l'avversario, candidato sindaco di centrosinistra M5s e forze civiche, Gaetano Manfredi, che esprime «solidarietà a Catello Maresca» e avvisa: «La campagna elettorale non deve essere inquinata da un clima di odio, violenza e insulti che esulano dal merito delle proposte programmatiche: lo abbiamo sottolineato dal primo momento ed abbiamo infatti convintamente sottoscritto l'appello della Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d'odio».