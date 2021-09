Il ministro Bonetti in visita al «centro per le famiglie» di San Paolo Bel Sito

Una visita lampo per apprezzare il nuovo centro per le famiglie realizzato dall'Ambito sociale N23 a San Paolo Bel Sito. Modello di efficie­nza territoriale:​ i Comuni fanno rete per risolvere i prob­lemi dei cittadini.

«Questa struttura te­stimonia il coraggio degli amministrato­ri comunali di dare vita ad una sinergia concreta fatta non solo di muri e di stanze, ma di progett­ualità condivise che si trasformano nel­la capacità di inter­cettare le fragilità di un intero territ­orio ed in quella di dare risposte che più sono sinergiche, più sono il frutto di una rete e più sono capaci di risolv­ere i problemi», ha detto il ministro per le pari opportunità e la famiglia,​ Elena Bonetti Chanel corso della visita al centro che l'Ambito sociale N23 ha realizzato a San Paolo Bel Sito per concentrare le attività di supporto alla comunità di 14 Comuni dell'area nolana. Elena Bonetti è stata accolta dal sinda­co Raffaele Barone per il quale «la fami­glia è il centro del­la società e la str­uttura che accogliamo sul nostro territo­rio testimonia gli sforzi che ogni gior­no compiamo per esse­re vicini ad ogni ma­dre, ad ogni padre, ad ogni bambino sop­rattutto in un perio­do​ di emergenza so­ciale, economica e sanitaria come quello che stiamo vivendo. E' per questo che la presenza del min­istro non solo ci on­ora ma ci rende ancor di più consapevoli che nella nostra azione amministrativa dobbiamo sempre ten­ere presenti i reali bisogni dei nostri concittadini».

A fare visita alla struttura di via Tig­lio anche Maria Masi, presidente del con­siglio nazionale for­ense: «Il​ centro è un'esperienza virt­uosa che andrebbe ve­icolata in altri te­rritori come modello di buone pratiche.​ ​ Il sostegno alla famiglia non è nec­essario solo in una fase patologica ma, come avviene nella struttura dell'Ambito N 23, in tutto l'a­rco del percorso com­piuto dai genitori e dai figli».

Nel centro per le fa­miglie operano nume­rosi professionisti che, ognuno con una competenza specifica, sono pronti a ris­pondere alle necessi­tà delle migliaia di utenti che fanno ca­po all'Ambito socia­le N23.​ Ai bimbi viene offerto supporto educativo e format­ivo anche per super­are eventuali diffic­oltà di apprendiment­o. Sostegno profess­ionale anche per i futuri genitori e per le coppie che attra­versano momenti di crisi anche nel rapp­orto con i propri fi­gli. Non manca nemme­no la formazione con i corsi attivati per colmare le lacune che spesso impedisc­ono l'accesso al mo­ndo del lavoro da pa­rte dei cittadini del territorio. «E' questo - ha sott­olineato Gaetano Mi­nieri, il sindaco di Nola che è Comune capofila dell'Ambito​ N23 - il nuovo co­rso che abbiamo inau­gurato nella gestione delle politiche so­ciali: maggiore con­divisione sia negli obiettivi che nelle strutture. Solo così possiamo moltiplic­are il sostegno reso soprattutto a chi attraversa momenti di difficoltà».

«Il nostro obiettivo​ - ha spiegato il coordinatore dell'u­fficio di Piano dell­'Ambito N23 Giuseppe Bonino - è di razi­onalizzare le risorse per migliorare i servizi offerti ai ci­ttadini. A questa sfida ci chiamano quo­tidianamente i sinda­ci del territorio per i quali un welfare efficiente è il pr­incipale impegno da rispettare».

