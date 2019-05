Emergenza lavoro, il ministro Bongiorno apre al maxi concorso: «Bando in estate»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 7 Maggio 2019, 07:30

Da una parte criminalità e violenza, dall'altra ingegno e futuro. La contraddizione di San Giovanni a Teduccio è sintetizzata in poche centinaia di metri. Su una strada affollata di case popolari la camorra spara di continuo da alcuni anni, mentre a poche centinaia di metri dentro edifici di vetro e acciaio ci sono giovani che rispondono concentrandosi sulla loro crescita professionale e credendo nelle proprie capacità con le Academy e la facoltà di Ingegneria. Per fermare i proiettili serve anche la cultura, e alla faida si risponde con la genialità. Oltre duecento ragazzi provenienti da varie parti del mondo per due giorni si sono sfidati con «Hack.gov» creando app in grado di migliorare la Pubblica amministrazione, sostenuti da dodici sponsor che punteranno sui loro prodotti digitali riguardo smart city, efficienza energetica, salute, sicurezza, tutela delle opere d'arte, servizi pubblici digitali, fact-checking. Prima della premiazione dei vincitori dell'hackaton che si è tenuto sabato e domenica, il polo tecnologico universitario della Federico II ha ospitato anche «Transformers», l'appuntamento dei «DigitalDays» con i campioni della trasformazione digitale messo a punto dal direttore Agi Riccardo Luna, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del ministro per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno, del direttore generale AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) Teresa Alvaro, del governatore Vincenzo De Luca, del segretario generale Censis Giorgio De Rita e della dirigente scolastica Valeria Pirone del «Vittorino da Feltre», meno di un mese fa scenario di un omicidio.