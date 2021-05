Vittime della tratta, il ministro Bonetti: ​«Alla Campania 1,5 milioni»

«È stato appena pubblicato il nuovo bando di quasi 24 milioni, 1,5 dei quali destinati alla Campania, a favore di interventi per le vittime di tratta e sfruttamento. Non solo uno stanziamento di risorse, ma un segno di corresponsabilità». Ad annunciarlo il ministro per le Pari Opportunità e la famiglia Elena Bonetti intervenendo alla presentazione dei risultati di «Fuori Tratta», il progetto con capofila la Cooperativa Sociale Dedalus finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che prevede azioni per l'emersione, l'assistenza e l'integrazione sociale rivolte alle vittime di tratta e grave sfruttamento in ambito sessuale, lavorativo e nello svolgimento di attività illegali e di accattonaggio, su territorio regionale. «Il Piano strategico nazionale sulla tratta degli esseri umani è in fase di revisione - ha spiegato il ministro -. Ho ricostituito la cabina di regia e la governance complessiva di questa strategia che necessita ancora di più di un'azione sinergica, che riguarda tutte le amministrazioni e istituzioni coinvolte, le associazioni non governative, il mondo del terzo settore e delle cooperative, nonché le forze dell'ordine e la magistratura». «Il progetto Fuori Tratta - ha continuato Bonetti - per qualità e numero di persone prese in carico è tra quelli, su territorio nazionale, che ha avuto una maggiore significatività d'impatto».

