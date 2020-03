Minorenne ucciso a Napoli, i parlamentari Pd dal prefetto Valentini: «Potenziamo le politiche sociali»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I parlamentariaccompagnati dai vertici del Pd di Napoli Marco Sarracino e Paolo Mancuso hanno incontrato il prefetto di Napoli,. Una riunione dettata «dai gravissimi fatti accaduti sabato notte in via Generale Orsini, da cui sono scaturiti l'assalto e la devastazione del pronto soccorso del Pellegrini e la stesa con l'esplosione di colpi di pistola ad altezza uomo contro la sede del comando provinciale di Napoli dei Carabinieri. Azioni di terrorismo camorrista - si sottolinea in una nota - che hanno creato un grande allarme nell'opinione pubblica e un forte disorientamento. Non era mai accaduta la chiusura temporanea di un pronto soccorso di un nosocomio cittadino e neppure un attacco armato ai carabinieri della Caserma Pastrengo».«La delegazione, ringraziando il prefetto per la disponibilità immediata, ha proposto tre temi di approfondimento: l'impiego delle risorse di polizia economizzate per la chiusura degli stadi, in ulteriori presidi territoriali nelle aree a maggior rischio; la verifica dell'impiego effettivo delle molte risorse stanziate sino ad ora per gli impianti di videosorveglianza oltre che per il completamento della rete; il rafforzamento della tutela dei nostri operatori sanitari rispetto alle quotidiane aggressioni, specie in un periodo complesso con quello che stiamo vivendo in queste settimane a causa del coronavirus», spiegano in una nota congiunta. «Tutto ciò nel contesto di un forte potenziamento delle politiche sociali e di lotta all'evasione scolastica ed al lavoro nero, per una offerta di migliore qualità e quantità delle nostre agenzie di formazione e di uno sviluppo che sappia offrire lavoro vero», concludono i parlamentari.