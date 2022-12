«La questione minorile e criminale in generale sono allarmi potenti e inascoltati di un rischio democratico che è sotto gli occhi di tutti. Ma mi sembra sia indicatore di ben altro: della dissolvenza della Repubblica, di un progressivo inscheletrimento di tutte le funzioni pubbliche». Sono le parole di Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia, intervenuto alla II edizione del Premio Luigi Frunzio nato in memoria del procuratore aggiunto della Dda scomparso nel marzo 2021. Un'iniziativa destinata alle scuole che quest'anno ha avuto come temi centrali la devianza e la violenza giovanile. Sostenendo che il fenomeno «non è solo napoletano ma che tutti gli indicatori rivelano una diffusione ampia sul territorio nazionale», Melillo ha sottolineato che «è preoccupante che di questo fenonemeno nei parlino solo magistrati e uomini di chiesa. Una emergenza - aggiunge - esacerbata e aggravata dalla frammentazione del tessuto sociale, istituzionale e di povertà dei servizi sociali». «La democrazia e la libertà sono beni che si consumano - ha spiegato il capo della Dna - se non costantemente alimentati da educazione, solidarietà, consapevolezza e capacità di ascoltare che è poi la regola fondamentale della democrazia».

Tre i licei vincitori del riconoscimento: il Cuoco di Napoli, il Bassi di Sant'Antimo e il Garofano di Capua. Violenza giovanile e devianza i temi affrontati dagli studenti in video, canzoni e fumetti. «È stato emozionante visionare i lavori pervenuti - ha detto Simona Chioccarelli, vedova Frunzio, organizzatrice dell'evento al quale ha preso parte anche Vincenzo, figlio del primo matrimonio del magistrato scomparso - in cui i ragazzi hanno manifestato il disagio dei giovani e dato una nota di speranza, cioè che queste forme di comunicazione che oggi prevalgono attraverso i social, se ben utilizzate, possono diventare strumento per fare gruppo». Tante le personalità intervenute nella biblioteca De Marsico di Castel Capuano per discutere di quella che è un'emergenza a livello nazionale. Per Luigi Riello, procuratore generale Corte d'Appello di Napoli, «non si deve più parlare di emergenza perché si tratta di una situazione che dura da tempo e con la quale ci dobbiamo misurare evitando logiche emergenziali. La questione esiste ed è un problema educativo che riguarda dispersione scolastica e degrado delle periferie».

«Il tema della violenza è presente a Napoli come in altre città, dobbiamo interrogarci - ha detto il questore Alessandro Giuliano - sulle cause profonde e fare in modo che si faccia prevenzione». Un accorato appello agli studenti dall'arcivescovo Domenico Battaglia: «Scegliete sempre di stare dalla parte della vita - ha detto parlando del Patto educativo - proveranno in tutti i modi a fregarvi con i miti del denaro facile, della tv, ma non date mai in appalto a nessuno la vostra coscienza».

Per il sindaco Gaetano Manfredi (reduce del vertice con i colleghi di Roma e Milano), «il tema va affrontato anche con un recupero sociale e una grande azione educativa». Alla premiazione sono intervenuti Giuseppa D'Inverno, presidente Ges-Anm di Napoli; Patrizia Intonti, presidente Cda biblioteca De Marsico; l'assessore regionale alla scuola Lucia Fortini; il procuratore del Tribunale per i minori Maria de Luzenberger e Gianluca Guida, direttore del carcere minorile di Nisida.