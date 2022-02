Una targa consegnata al Maschio Agioino direttamente dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, alla neo trionfatrice di Miss Italia 2021, Zeudi Di Palma. La medaglia della città simboleggia un riconoscimento per l'impegno civile che la giovane napoletana ha dedicato a favore del suo quartiere, Scampia. «L'elezione di Zeudi ha un grande valore simbolico perché Napoli è la città della bellezza, ma anche dell'impegno dei suoi giovani che non è sempre valorizzato a sufficienza», dichiara il sindaco Gaetano Manfredi.

Poi aggiunge: «Lei rappresenta la nostra idea di giovani e di donne: è una donna indipendente, libera, consapevole della sua bellezza, ma soprattutto è impegnata nell'affermazione della sua personalità, nello studio, nell'impegno sociale di un territorio complicato come Scampia, un territorio che ha enormi potenzialità. Un luogo fatto di tante persone sane che combattono quotidianamente per affermare i propri diritti e la propria dignità e che dona a questa città tante energie positive; giovani di valore e tante donne e uomini che testimoniano in maniera positiva l'essere napoletani. Sono convinto che da queste periferie nasca il riscatto del nostro Paese, fatto di impegno di sacrificio ma anche di affermazione della propria indipendenza e del proprio valore sociale e civile».

Così in Sala dei Baroni arriva la proposta di Patrizia Mirigliani, patron del concorso di Miss Italia: «Sarebbe un grande piacere per noi portare una finale di Miss Italia a Scampia, per il concorso sarebbe un'occasione per lanciare un messaggio positivo e di rilancio delle periferie». Una proposta ben accolta dal sindaco che dichiara di studiare con attenzione questa possibilità.

Zeudi, la giovane ventenne che ha conquistato l'orgoglio partenopeo afferma che «Napoli è una città meravigliosa, offre tanto, ma a volte è messa da parte. Spero di essere un esempio, un modello come persona, come donna per arrivare a tanti ragazzi».

La più bella d'Italia, originaria di Scampia, non ha mai nascosto le sue origini - proprio come le ha insegnato la madre, Mariarosa Marino a cui ha dedicato la vittoria - e sottolinea come «spesso le periferie sono emarginate e invece vanno prese in considerazione, ci sono sofferenze che devono essere ascoltate. Se oggi sono qui è perché ho creduto in me stessa e quindi dico ai ragazzi delle periferie di credere in loro stessi per poter raggiungere obiettivi e traguardi». Così tra gli obiettivi della nuova reginetta nazionale dai colori mediterranei e dai dolci lineamenti, rientra sicuramente quello di completare il percorso di laurea in sociologia e di trovare un lavoro che le dia stabilità.