Misure anti-contagio in azienda, primo vertice per la sicurezza col capo ispettorato del lavoro per il Sud Italia

Il capo ispettorato interregionale del lavoro per il Sud Italia ha avviato oggi il previsto confronto con i consulenti del lavoro per fornire indicazioni operative alle aziende in ordine alle misure anticovid, da attuare in esecuzione dei protocolli di sicurezza.



L’ingegnere Renato Pingue ha condiviso con la consulta regionale dei CdL una metodologia informativa alle aziende, che possa consentire alle stesse di dipanare dubbi e interpretazioni che possono nascere in relazione alla specificità delle lavorazioni nei diversi comparti aziendali, rivolgendo apposito quesito all’Ispettorato Interregionale direttamente o per il tramite dell’ordine dei consulenti del lavoro.



L’iniziativa è stata molto apprezzata dai presidenti della Regione, al punto che è stato richiesto di estendere il tema della ripartenza anche alle altre tematiche di sicurezza e giuslavoristiche, in modo da mettere a disposizione dei consulenti e degli stesi imprenditori virtuosi interpretazioni univoche sulla concreta attuazione delle norme, che spesso lasciano margini di discrezionalità non sostenibili.



A conclusione della sessione seminariale la platea ha chiesto a Pingue di replicare l’evento e fornire ulteriori informazioni formative su temi e settori specifici con il coinvolgimento diretto degli imprenditori. © RIPRODUZIONE RISERVATA