Misure anti Coronavirus: il Comune cerca collaboratori per le spiagge libere

È stata pubblicata sul sito del Comune la manifestazione d’interesse per individuare comitati di cittadini e/o associazioni che vogliono offrire collaborazione all’amministrazione comunale nell’attuazione delle misure anti Covid sulle spiagge libere.



Le domande devono essere presentate alla mail tutela.mare@comune.napoli.it o tutela.mare@pec.comune.napoli.it entro lunedì 15 giugno alle ore 12. Il bando rimane aperto in modo che ogni 15 giorni l’amministrazione si riserva di valutare ogni eventuali proposta pervenuta.



« Questa manifestazione – dichiara l'Assessore con delega alla tutela del Mare Lucia Francesca Menna – si inquadra nell’ottica di portare avanti il diritto all’accessibilità al mare e alle spiagge libere come Bene Comune e proprio per questo motivo che abbiamo aperto questo avviso nella visione della nostra amministrazione di difendere con forza i beni comuni di cui il mare ed il suo accesso ne fanno parte. Ci aspettiamo – conclude l’Assessore – che i comitati di cittadini rispondano nell’ottica della partecipazione e della difesa del diritto all’accesso al mare » . Ultimo aggiornamento: 18:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA