Molo Beverello, caos senza rimedio: «Un anno per cambiare tutto»

Giovedì 25 Luglio 2019, 11:00

Caos Beverello: con le attuali strutture, migliorare l'accoglienza è praticamente impossibile. Bisogna guardare al futuro, al progetto del nuovo Beverello, i cui lavori sono stati già appaltati dall'Autorità di sistema portuale del mare Tirreno Centrale e dovrebbero partire entro il prossimo mese di settembre, ricorsi permettendo. La cifra già disponibile supera di poco i quindici milioni di euro e - come spiega il presidente Pietro Spirito sul sito dell'Adsp - saranno spesi per la realizzazione della nuova stazione marittima, per la viabilità circostante e per migliorare anche la parte riguardante l'imbarco e lo sbarco.