Molteni in visita ad Afragola e Portici: il sottosegretario degli interni prenderà parte ad un convegno sulla sicurezza

Martedì, 14 dicembre, il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni sarà in Campania per una visita istituzionale ad Afragola e Portici.

Un fitto programma di incontri che vedrà impegna l'onorevole alle 15 in visita presso il municipio di Afragola, ad accoglierlo il sindaco Antonio Pannone e il vicesindaco Pina Castiello. Alle 15:30 invece sarà in visita al commissariato di polizia.

Alle ore 17 Molteni farà tappa a Portici sempre in visita al commissariato Portici–Ercolano.

Infine alle 18:30 prenderà parte al convegno «La sicurezza e le priorità per il territorio: le proposte della Lega», questo il tema della tavola rotonda organizzata presso “La Terrazza di Ottocento Napoletano” in via Re Vittorio Emanuele 2.