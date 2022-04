Morta Francesca Menna: fu assessore comunale con de Magistris sindaco

Lascia dietro di sé una grande tristezza. Francesca Menna, 63 anni, docente di Veterinaria alla Federico II, da tempo impegnata in politica. Era stata, tra l'altro, assessore alla Salute e alle Pari opportunità nella giunta de Magistris, ma poi si era candidata, nell'ultima tornata elettorale, con il collega universitario e aspirante sindaco Gaetano Manfredi. Prima ancora, nel 2016, era stata eletta con i 5Stelle consigliera comunale a Napoli ma sconfitta nella corsa a sindaco (tutta interna ai grillini) da Matteo Brambilla.

APPROFONDIMENTI IL LUTTO Letizia Battaglia, morta la fotografa che raccontò la lotta... LA POLITICA Napoli, Municipalità ancora bloccate: la protesta delle... ROMA De Gasperi, morta a 99 anni la figlia Maria Romana: saggista,...

Il suo ultimo messaggio su Facebook risale al 2 ottobre 2021: «Essere Comunità, abbracciare il pensiero sistemico dove tutti gli esseri viventi interagiscono tra di loro influenzandosi con le proprie azioni perchè appartenenti allo stesso Ecosistema, guardare al futuro della nostra città con Fiducia e Concretezza, difendere i Diritti alla Salute, al Lavoro, al riconoscimento dei Diritti della Persona, contro ogni Violenza ...Una serata ricca di emozioni!!!». Quasi un manifesto del suo impegno civile, corredato dalle foto accanto a Giuseppe Conte.

Manfredi e l'intera amministrazione esprimono «sentito cordoglio». L'ex primo cittadino Luigi de Magistris la ricorda così, chiamandola professoressa: «La voglio ricordare con il suo sorriso, per la sua umanità, la sua caparbietà di femminista illuminata, per la competenza e la professionalità, nonché la tenacia con cui combatteva per le libertà ed i diritti civili. Un male terribile l’ha portata via nei giorni della resurrezione. Un abbraccio con il cuore alla famiglia che amava profondamente. Ciao Francesca».