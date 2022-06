Fu il primo sindaco di Casalnuovo divenuto primo cittadino con la legge per l'elezione diretta dei sindaci. Antonio Peluso è morto stanotte, a 64 anni, nell'ospedale Cardarelli di Napoli, a causa di complicazioni sopraggiunte dopo un intervento chiururgico. Tempo fa era stato curato per un tumore.

Peluso è stato sindaco di Casalnuovo per tre mandati, dal 1997 al 2005 e dal 2010 al 2015. E' stato consigliere regionale per il nuovo Psi dal 2005 al 2010. Ha segnato la storia di questa città alla porta nordest di Napoli degli ultimi trent'anni. Laureato in legge, ricopriva la carica di dirigente ministeriale.

"E' stato il sindaco delle opere pubbliche - racconta l'avvocato Andrea Orefice, suo vicesindaco dal 2010 al 2015 - fu lui a bloccare le speculazioni edilizie che si stavano fino ad allora consumando in città e ad avviare un piano di ristrutturazione attraverso opere pubbliche di grande rilievo. Le più grandi e importanti opere pubbliche di Casalnuovo sono opera sua".