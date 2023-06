«Niente bandiera a mezz'asta per Berlusconi all'Università Federico II di Napoli», ma le bandiere ci sono da martedì

«La scelta del Rettore dell'Università Federico Il, Matteo Lorito e di quello di Siena, Tomaso Montanari, di non esporre la bandiera a mezz'asta in segno di lutto per la morte del presidente Berlusconi, è culturalmente sbagliata e trasmette agli studenti un messaggio fortemente negativo: le leggi dello Stato si possono calpestare». Lo afferma in una nota l'eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello.

In realtà, però, l'edificio di corso Umberto I, sede del rettorato e della direzione generale dell'Ateneo Federico II, ha le bandiere a mezz'asta dalle 10.30 di ieri, «come da nota della prefettura».

Alle altre sedi, più di 30, non tutte con le bandiere, è stata diramata la nota e gli uffici stanno provvedendo.