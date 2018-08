Morto Emiddio Novi, il cordoglio di Forza Italia: «Scompare appassionato uomo di cultura»

Venerdì 24 Agosto 2018, 14:22

Cordoglio e profondo dolore per la prematura scomparsa di Emiddio Novi, ex parlamentare di Forza Italia, è stato espresso questa mattina dal Coordinamento regionale campano di Forza Italia. «È una perdita gravissima che ci travolge emotivamente tutti», sottolinea il coordinatore regionale Domenico De Siano. «Con l'amico Emiddio scompare un uomo di straordinaria cultura politica che con grande determinazione, competenza e profondo senso dello Stato ha dato sempre un prezioso contributo alla politica e alle istituzioni del Paese. Cosa di cui gli saremo sempre, orgogliosamente, grati», aggiunge De Siano.Commosso anche il ricordo di Fulvio Martusciello, europarlamentare di Forza Italia.: «La notizia della tragica morte di Emiddio Novi avvenuta per un incidente in Puglia rattrista perché Napoli è la Campania perdono un uomo appassionato che ha aderito a Forza Italia sin dal 1994. Novi fu candidato a sindaco contro Bassolino nel 1997 e la sua opposizione mise il seme per le vittorie del 2001. Piangiamo un amico e un uomo di cultura».Tanti i messaggi sul web: «Addio a Emiddio Novi, scomparso stamattina a causa di un tragico incidente. Troppo presto. Riposa in pace», scrive su Twitter il caporuppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Campania Armando Cesaro.